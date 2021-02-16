Госкино представило онлайн-справочник украинских фильмов

16 февраля, 2021, 13:41

Государственное агентство по вопросам кино представило онлайн-справочник украинских национальных фильмов

Об этом сообщили в пресс-службе Госкино.

"Рады представить вашему вниманию онлайн-справочник "База национальных фильмов Украины" - полную базу данных по национальным фильмам, профессионалам кинопроизводства и компаниям-производителям Украины. Мы хотим создать бесплатную информационную платформу о аудиовизуальном секторе Украины, которая объединит ведущих специалистов киноиндустрии нашей страны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время в онлайн-справочнике есть информация о 2157 фильмах: созданных при поддержке Госкино (с 2007 года по настоящее время), при поддержке Минкультуры (госзаказ, до 2006 года); о современных лентах, созданных без привлечения госфинансирования.

"В справочнике доступна информация о фильмах, созданных не только за период независимости, но и в предыдущие годы, в том числе о фильмах Всеукраинского фотокиноуправления, Украинфильма, киностудии им. Довженко, Укранимафильма, Киевской студии научно-популярных фильмов, Укркинохроники и многих других", - говорится в сообщении.

В базе данных 12713 кинопрофессионалов и 384 компании - производителя украинского кино.

Ознакомиться с онлайн-справочником можно здесь.

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