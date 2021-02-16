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Гончаренко обратился в СБУ из-за "государственной измены" Медведчука и Козака


фото: eurosolidarity.org
Народный депутат Украины, член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился в СБУ относительно расследования "государственной измены" Виктора Медведчука и Тараса Козака

Об этом сообщил Гончаренко в Telegram.

"Написал заявление в Службу безопасности Украины относительно высказываний руководителя ОПЗЖ Виктора Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT", - написал нардеп.

В этом интервью Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО по Козаку, а также аннулирования лицензий "112-го", ZIK и NewsOne.

"Считаю, что он допустил ряд высказываний, которые подпадают под статью 111 Уголовного Кодекса Украины (государственная измена). Среди прочего, он сказал и то, что "фактически сегодня Украина искусственно скроена из частей территорий". По поводу этого прошу СБУ принять соответствующие меры и расследовать дело", - написал Гончаренко.

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