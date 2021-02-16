Главу ОАСК Вовка снова не доставили для суда, следующая попытка - 18 февраля
16 февраля, 2021, 16:47
Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка во второй раз не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения
Об этом пресс-служба ВАКС сообщила в комментарии Интерфакс-Украина .
"Вовка снова не доставили на заседание", - говорится в сообщении.
Суд вновь принял решение о принудительной доставке Вовка - на 18 февраля. Это уже третье решение о принудительном приводе.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.
- Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.
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Глава Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд.
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