 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоГлаву ОАСК Вовка снова не доставили для суда, следующая попытка - 18 февраля

Главу ОАСК Вовка снова не доставили для суда, следующая попытка - 18 февраля


фото: ukrinform
Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка во второй раз не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения

Об этом пресс-служба ВАКС сообщила в комментарии Интерфакс-Украина .

"Вовка снова не доставили на заседание", - говорится в сообщении.

Суд вновь принял решение о принудительной доставке Вовка - на 18 февраля. Это уже третье решение о принудительном приводе.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.
  • Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.
  • Глава Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать