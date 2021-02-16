Главу ОАСК Вовка снова не доставили для суда, следующая попытка - 18 февраля

16 февраля, 2021, 16:47

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка во второй раз не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания ему меры пресечения

Об этом пресс-служба ВАКС сообщила в комментарии Интерфакс-Украина .

"Вовка снова не доставили на заседание", - говорится в сообщении.

Суд вновь принял решение о принудительной доставке Вовка - на 18 февраля. Это уже третье решение о принудительном приводе.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.

Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.

Глава Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд.