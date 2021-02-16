Футболист сборной Украины, который не нужен Луческу, прошел медосмотр в Польше
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Legionisci в twitter.
По информации источника, трансфер Артема Шабанова в "Легию" находится на финальной стадии. Футболист уже прошел медосмотр и посетил тренировку варшавской команды.
После того, как румын Мирча Луческу возглавил "Динамо", Артем Шабанов перестал попадать в состав киевлян и сыграл в нынешнем сезоне лишь 2 матча.
28-летний защитник перешел в "Динамо" в 2018 году из "Олимпика". Также играл за "Арсенал", "Волынь" и "Сталь". На счету Шабанова 2 матча в составе сборной Украины.
"Легия" в чемпионате Польши занимает второе место и отстает от лидера - "Погони" - на 2 очка.
Legionisci.com (@LegionisciCom) February 16, 2021
- 9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии" .
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