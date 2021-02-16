Футболист сборной Украины, который не нужен Луческу, прошел медосмотр в Польше

16 февраля, 2021, 19:09

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов прошел медосмотр в варшавской "Легии"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Legionisci в twitter.

По информации источника, трансфер Артема Шабанова в "Легию" находится на финальной стадии. Футболист уже прошел медосмотр и посетил тренировку варшавской команды.

После того, как румын Мирча Луческу возглавил "Динамо", Артем Шабанов перестал попадать в состав киевлян и сыграл в нынешнем сезоне лишь 2 матча.

28-летний защитник перешел в "Динамо" в 2018 году из "Олимпика". Также играл за "Арсенал", "Волынь" и "Сталь". На счету Шабанова 2 матча в составе сборной Украины.

"Легия" в чемпионате Польши занимает второе место и отстает от лидера - "Погони" - на 2 очка.

9 февраля стало известно, что защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов следующие полгода играет в аренде в польской "Легии" .

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