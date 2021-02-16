Ferrexpo увеличивает производство DR-окатышей

16 февраля, 2021, 23:15

Компания Ferrexpo продолжает наращивать производство продукции высокого качества - DR-окатышей (Direct reduction iron pellets – окатыши для технологии прямого восстановления железа)

Это продукция более высокого передела c увеличенным содержанием железа и низкой концентрацией примесей, что высоко оценивается в современной металлургии бездоменного производства стали.

Так, в 2020 году, Компания значительно увеличила объемы производства окатышей с содержанием железа более 67%, достигнув показателя более 300 тыс. тонн и стала первой компанией на территории Украины, начавшей промышленные поставки DR-окатышей для своих потребителей. Ferrexpo и в дальнейшем планирует увеличивать долю высококачественных окатышей в общем портфеле производимой продукции, что позволит удовлетворить требования лучших мировых потребителей стали.

"Наша цель – постоянно увеличивать объемы производства окатышей премиального качества (в т.ч. и для бездоменного производства стали), что позволит укрепить позиции Ferrexpo как надёжного поставщика данной продукции для наших клиентов. Имеющийся опыт поставок окатышей повышенного качества подтверждает востребованность нашей новой продукции самыми лучшими мировыми производителями стали. Весь произведенный в 2020 году объем данной продукции был отправлен первоклассному потребителю данных окатышей на завод в штате Техас (США). Для наших клиентов важны повышенные металлургические свойства окатышей, также такие окатыши являются более экологически чистыми, т.к. при бездоменном производстве стали путем прямого восстановления железа выбросы СО2 в атмосферу уменьшаются в разы", - отметили в Ferrexpo.

Компания постоянно модернизирует свое производство в соответствии с лучшими мировыми практиками. В частности, в 2020 году на Полтавском ГОКе (ПГОК, FerrexpoPoltavaMining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) реализованкомплекс проектов увеличения производства обогатительных фабрик Группы Ferrexpo, инвестиции в который составили более 100 млн. долларов США. Всего в развитие украинских активов Компании Ferrexpo на протяжении последних 20 лет было инвестировано более 3 млрд. долларов США.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 г. Компания произвела 11,2 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com.