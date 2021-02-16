Еще одна социологическая служба подтвердила рост "Европейской Солидарности"

16 февраля, 2021, 19:47

В ходе исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента

"Европейская Солидарность" наращивает поддержку - об этом свидетельствует опрос компании InfoSapiens.







Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, "Европейская Солидарность" получила бы 13,1% среди всех и 23% от тех, кто определился.



Такие же показатели имеет и партия "Слуга народа" - 13,1% среди всего населения и 23% тех, кто определился с партией. За ОПЗЖ готовы голосовать соответственно 12,4% и 21,8%. "Батькивщина" - 7,7% и 13,7%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,7% и 4,7%, "Сила и честь" - 2,6% и 4,6%.



В ходе исследования было опрошено 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины за областью, размером населенного пункта, полу и возрасту. Из исследования удалена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. Опрос проводился 21 января - 5 февраля 2021.



Как известно, исследование компании КМИС, проведенное 5-7 февраля, показало, что партия "Европейская Солидарность" вышла на первое место в рейтинге политических партий.



Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в начале февраля (но после решения СНБОУ), всего голосов получили бы партия "ЕС", за которую отдали бы свой голос 12,2% всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился с выбором. За партию "ОПЗЖ" готовы проголосовать соответственно, 11,4% и 16,8% за партию "Слуга народа" - 10,5% и 15,5%. За партию "Батькивщина" - 8,9% и 13,2%.



Далее идут "Сила и честь" (соответственно, 4,3% и 6,3%) и Радикальная партия (3,5% и 5,2%). Несколько ниже проходного барьера имеют "Партия Шария" (2,6% и 3,9%), "Голос" (2,5% и 3,7%) и "Украинская стратегия Гройсмана" (2,1% и 3 2%).