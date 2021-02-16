Экс-чемпион мира нашел соперника для Ломаченко

16 февраля, 2021, 22:27

Бывший чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли предложил американцу Девину Хейни провести бой против Василия Ломаченко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал FightHype.com.

По словам Брэдли, Девин Хейни мог бы провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

"Эй, Хейни, я понимаю, что ты чемпион мира и все такое ... Но есть парень, с которым ты мог бы встретиться хоть сейчас. Это Василий Ломаченко - соперник с отличным послужным списком. У него большое имя. Так, еще Масаеши Накатани, но почему Ломаченко? Я хочу увидеть Хейни в бою против первоклассного боксера. Выйди в ринг и покажи людям, на что ты способен ", - заявил экс-чемпион мира в двог весовых категориях Тимоти Брэдли.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

Девин Хейни является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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