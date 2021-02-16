Экс-чемпион мира нашел соперника для Ломаченко
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал FightHype.com.
По словам Брэдли, Девин Хейни мог бы провести бой с украинцем Василием Ломаченко.
"Эй, Хейни, я понимаю, что ты чемпион мира и все такое ... Но есть парень, с которым ты мог бы встретиться хоть сейчас. Это Василий Ломаченко - соперник с отличным послужным списком. У него большое имя. Так, еще Масаеши Накатани, но почему Ломаченко? Я хочу увидеть Хейни в бою против первоклассного боксера. Выйди в ринг и покажи людям, на что ты способен ", - заявил экс-чемпион мира в двог весовых категориях Тимоти Брэдли.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
Девин Хейни является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 13 января Девин Хейни заявил, что ему не интересен бой с украинцем Василием Ломаченко.
- 11 февраля Теофимо Лопес поблагодарил украинских фанов, которые болели за него в поединке против Василия Ломаченко.
- Кроме этого, Лопес сфотографировался в футболке с украинским трезубцем .
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