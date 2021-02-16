Дело Шеремета: у подозреваемого Антоненко болезнь сосудов и разрушаются зубы, - адвокат
Об этом заявил адвокат Станислав Кулик в интервью изданию "Буквы" .
"У Антоненко обострение болезни с сосудами. Началось разрушение зубов. Кроме того, он имел симптомы, подобные COVID-19. Мы просили изменить меру, чтобы он мог нормально лечиться за пределами СИЗО. Но это ходатайство отклонило, зато обязали изолятор оказать медицинскую помощь ", - отметил адвокат.
Он уточнил, что в СИЗО имеется стоматологический кабинет.
"Врач с теми средствами и возможностями, которые есть в изоляторе, попыталась Антоненко помочь. Но после того у него выпал зуб. И нам пришлось обращаться к частному стоматологу, который ехал к Андрею в СИЗО, чтобы лечить зубы ", - сказал Кулик.
По проблемам с сосудами, адвокат отметил, что штатный хирург изолятора его осмотрел и сделал вывод, что нужен сосудистый хирург.
"Нам удалось организовать визит врача, сосудистого хирурга, который Антоненко лечил раньше. Он приехал в изолятор, так же его осмотрел и сказал, что надо провести диагностику с помощью специальной аппаратуры. После того ситуация заглохла. Чтобы вывезти Андрея в больницу, надо за несколько недель до того подать заявку, чтобы медучреждение проверили: безопасно туда везти человека, можно ли его там охранять. И ответа пока нет ", - сообщил Кулик.
Защита надеется, что Антоненко изменят меру пресечения и он сможет беспрепятственно сходить в больницу.
Кулик сказал, что специалист одной из лабораторий Киева приезжал в СИЗО и взял у Антоненко тест на коронавирус - результаты были отрицательные.
"Мы немного выдохли. Но реальный риск был, ведь коронавирусной болезнью переболели два адвоката. И один из них ходил к Андрею в изолятор, еще когда не знал о заболевании. К счастью, оказалось, что у Антоненко была обычная простуда ", - добавил он.
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