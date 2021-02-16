Cупер-розыгрыш EuroMillions предлагает украинцам шанс выиграть €179 млн - крупнейший приз в мире!

16 февраля, 2021, 09:54

По результатам первого в серии февральских супер-розыгрышей, главный приз европейской лотереи EuroMillions аккумулировал и сегодня составляет €179 млн.

Это крупнейший лотерейный джекпот в мире на сегодняшний день, и гражданам Украины представится шанс выиграть его уже сегодня, 16 февраля.

Лотерейные фанаты по всей Европе с предвкушением ожидали результатов первого в серии супер-тиражей в минувшую пятницу 12 февраля. В ходе того тиража выигрышными номерами стали 7, 23, 30, 32, 36, и два номера LuckyStar8 и 12. Согласно опубликованным данным, перед пятничным супер-тиражом было приобретено свыше 45,000 ,000 билетов, но ни в одном из них не была угадана вся выигрышная комбинация целиком. Таким образом, джекпот ЕвроМиллионов аккумулировал и теперь на кону €179 миллионов.

Супер-розыгрыш ЕвроМиллионов разыгрывает крупнейший лотерейный джекпот в мире на сегодняшний день. Неудивительно, что любители лотерей со всего мира обращаются именно к этой лотерее. Тираж состоится 16 февраля 2021 г.

Как поясняет пресс-секретарь компании, Адриан Коореманс, «theLotter- это ведущий в мире сервис для приобретения лотерейных билетов онлайн, с местными филиалами в более 20 странах. Сотрудники компании покупают официальные лотерейные билеты от имени наших клиентов, тем самым позволяя им участвовать в крупнейших мировых лотереях вне зависимости от страны их проживания».

Вот как выглядит процесс участия в лотереях на сайте:

Зарегистрируйтесь на сайте сервиса Перейдите на страницу супертиража Евромиллионов и выберите ваши номера Выберите желаемое количество полей

Подтвердите заказ

Как только ваш заказ будет оформлен, представитель компании, проживающий в одной из стран, где продаются официальные билеты EuroMillions, купит от вашего имени физический билет. Вы сможете увидеть его скан-копию в вашей учетной записи. Сам же билет будет помещен в сейф компании.

Добавим, что все выигрыши выплачиваются полностью (после вычета соответствующих налогов). Заработок сайта – это небольшая надбавка к цене официального билета, которая оплачивается пользователем в момент оформления заказа.

Выигрыш джекпота супер-розыгрыша EuroMillions, как и любой другой лотереи – дело везения. И все же, пользователи TheLotter.comсо всего мира выигрывали крупные призы с 2002 г., когда компания стала инноватором в мире лотерей онлайн, что доказывает, что повезти может кому угодно.

Х.С.Л. из Южной Кореи выиграл €1 миллион в лотерее EuroMillionsна theLotterв июле 2019 г. “Я не сразу поверил, что это произошло со мной в реальности," – так счастливец прокомментировал свой выигрыш. Представители theLotterсвязались с ним, чтобы поздравить с потрясающим выигрышем и оказали необходимую поддержку в получении приза.

И на этом список счастливых победителей в лотереи на сайте TheLotter.comне заканчивается – участники из Австралии, Эль-Сальвадора, Венгрии, Ирака, Панамы, Украины, Азербайджана, России и других стран также выигрывали крупные призы в лотереях на Thelotter.com.

Вы тоже можете принять участие в супер-розыгрыше EuroMillions из Украины, и возможно, именно вам повезет сорвать €179 миллионов!

Желаем удачи и пожалуйста, играйте ответственно!