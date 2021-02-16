COVID-19: в Украине за сутки умерли 150 человек

16 февраля, 2021, 08:30

3143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 16 февраля

В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников, написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 915 человек;

летальных случаев - 150;

выздоровели - 6189 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 39 401 (в том числе методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9114).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 276 618 человек;

выздоровели - 1 122 968 человек;

летальных исходов - 24 542;

проведения ПЦР-тестов - 6 570 806.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343) областях, г. Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 308 случаев;

Винницкая область - 210 случаев;

Волынская область - 95 случаев;

Днепропетровская область - 85 случаев;

Донецкая область - 60 случаев;

Житомирская область - 18 случаев;

Закарпатская область - 204 случая;

Запорожская область - 95 случаев;

Ивано-Франковская область - 621 случай;

Киевская область - 136 случаев;

Кировоградская область - 20 случаев;

Луганская область - 26 случаев;

Львовская область - 115 случаев;

Николаевская область - 55 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 149 случаев;

Ривненская область - 88 случаев;

Сумская область - 7 случаев;

Тернопольская область - 67 случаев;

Харьковская область - 131 случай;

Херсонская область - 6 случаев;

Хмельницкая область - 50 случаев;

Черкасская область - 99 случаев;

Черновицкая область - 343 случая;

Черниговская область - 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

3143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 15 Февраля 2021 года