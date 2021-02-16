COVID-19: в Украине за сутки умерли 150 человек
В частности, заболели 182 ребенка и 179 медработников, написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 915 человек;
- летальных случаев - 150;
- выздоровели - 6189 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 39 401 (в том числе методом ПЦР - 18 948, методом ИФА - 11 339, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9114).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 276 618 человек;
- выздоровели - 1 122 968 человек;
- летальных исходов - 24 542;
- проведения ПЦР-тестов - 6 570 806.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (621), Черновицкой (343) областях, г. Киеве (308), Винницкой (210) и Закарпатской (204) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 308 случаев;
Винницкая область - 210 случаев;
Волынская область - 95 случаев;
Днепропетровская область - 85 случаев;
Донецкая область - 60 случаев;
Житомирская область - 18 случаев;
Закарпатская область - 204 случая;
Запорожская область - 95 случаев;
Ивано-Франковская область - 621 случай;
Киевская область - 136 случаев;
Кировоградская область - 20 случаев;
Луганская область - 26 случаев;
Львовская область - 115 случаев;
Николаевская область - 55 случаев;
Одесская область - 127 случаев;
Полтавская область - 149 случаев;
Ривненская область - 88 случаев;
Сумская область - 7 случаев;
Тернопольская область - 67 случаев;
Харьковская область - 131 случай;
Херсонская область - 6 случаев;
Хмельницкая область - 50 случаев;
Черкасская область - 99 случаев;
Черновицкая область - 343 случая;
Черниговская область - 28 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
3143 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 февраля 2021 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 15 Февраля 2021 года
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти