Человек, который говорит не свои слова чужим голосом, - Мухарский о президентстве Зеленского

16 февраля, 2021, 15:30

Общественный деятель Антон Мухарский заявил, что "олигархические кланы" захватили власть в Украине и имеют своего ставленника и влияют на его риторику и политику в государстве

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Когда я узнал, что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) решил идти в президенты и это уже не шутка, а серьезная история, я сразу занял критическую оппозиционную позицию. Потому что как человек, который 13 лет отработал в театре имени Леси Украинки, которая с остальными имеет театральное образование всегда осознавал, в отличие от широких слоев населения, актер - это человек, который говорит не свои слова не своим голосом. Это мнимый персонаж, который несет определенные жанровые характеристики, которые народ воспринимает как будто ассоциируя этого человека с его персонажем", - заявил Мухарский.

Он считает, что это свидетельствует о низком уровне образования украинцев.

"И все мы стали заложниками большой манипуляции, когда актер, которому пишут тексты, в основном ... Какой проделывает речи со сценаристами, режиссерами, с продюсерами, которые стоят немного выше и всегда является олицетворением той "говорящей головы", через которую протягиваются те или иные смыслы . И в этом случае я не вижу никакого отличия от шоу-бизнеса и тех правил, по которым нынешний президент работал в шоу-бизнесе, когда тексты составлялись, а он только произносил определенные тезисы, от того, что сейчас происходит в государстве ", - отметил общественный деятель.

По его словам, президент Владимир Зеленский очень зависит от внешнего мнения и внешних факторов, влияющих на его сознание и подсознание и заставляющих делать определенные поступки.

"Но от той фразы, что актер - это человек, говорит не свои слова чужим голосом, я не отказываюсь. Я глубоко убежден, что "олигархические кланы", которые захватили реальную власть в Украине в 90-х (1990-х годах - ред.) имеют своего ставленника, влияют на его риторику и в конце концов на политику в государстве", - подчеркнул Мухарский.

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