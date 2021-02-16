Букмекеры назвали фаворитов Лиги чемпионов перед стартом плей-офф

16 февраля, 2021, 11:45

Букмекеры считают главными претендентами на победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне немецкую "Баварию" и английский "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Перед матчами 1/8 финала, по мнению ведущих букмекерских контор, главными фаворитами турнира являются действующий победитель ЛЧ - "Бавария" и "Манчестер Сити", на победу которых дают 4.00. Несколько худшими эксперты считают шансы еще одного английского клуба - "Ливерпуля" - 8.00 и французского ПСЖ - 12.00.

Котировки букмекеров на победу в ЛЧ 2020/21

"Бавария" (Германия) - 4.00

"Манчестер Сити" (Англия) - 4.00

"Ливерпуль" (Англия) - 8.00

ПСЖ (Франция) - 12.00

"Ювентус" (Италия) - 13.00

"Атлетико" (Испания) - 15.00

"Барселона" (Испания) - 17.00

"Реал" (Испания) - 17.00

"Челси" (Англия) - 19.00

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 29.00

"Лейпциг" (Германия) - 34.00

"Аталанта" (Италия) - 34.00

"Севилья" (Испания) - 41.00

"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - 126.00

"Порту" (Португалия) - 151.00

"Лацио" (Италия) - 151.00

Напомним, 16 февраля состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ, а также "Лейпцигом" и "Ливерпулем".

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