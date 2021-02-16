Букмекеры назвали фаворитов Лиги чемпионов перед стартом плей-офф
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Перед матчами 1/8 финала, по мнению ведущих букмекерских контор, главными фаворитами турнира являются действующий победитель ЛЧ - "Бавария" и "Манчестер Сити", на победу которых дают 4.00. Несколько худшими эксперты считают шансы еще одного английского клуба - "Ливерпуля" - 8.00 и французского ПСЖ - 12.00.
Котировки букмекеров на победу в ЛЧ 2020/21
"Бавария" (Германия) - 4.00
"Манчестер Сити" (Англия) - 4.00
"Ливерпуль" (Англия) - 8.00
ПСЖ (Франция) - 12.00
"Ювентус" (Италия) - 13.00
"Атлетико" (Испания) - 15.00
"Барселона" (Испания) - 17.00
"Реал" (Испания) - 17.00
"Челси" (Англия) - 19.00
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 29.00
"Лейпциг" (Германия) - 34.00
"Аталанта" (Италия) - 34.00
"Севилья" (Испания) - 41.00
"Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) - 126.00
"Порту" (Португалия) - 151.00
"Лацио" (Италия) - 151.00
- Напомним, 16 февраля состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и ПСЖ, а также "Лейпцигом" и "Ливерпулем".
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