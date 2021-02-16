Арестович сравнил партию "ЕС" с женским общежитием - Геращенко обвинила его в сексизме и покинула эфир

16 февраля, 2021, 11:33

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович обвинил "Европейскую Солидарность" в деморализации украинских военных, утверждая что партия их "развращает" рассказами о госизмене в деле вагнеровцев

Соответствующее заявление спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович сделал 15 февраля в эфире одного из политических ток-шоу, передает "НВ".

Через час после начала эфира Алексей Арестович обвинил партию "ЕС":

"Кто деморализует украинских военных? Не вы ли, не "ЕС", когда слагаете сказки о том, что им запрещают... не дают стрелять. Вы же их и развращаете, Вагнером этим всем, Медведчуком... Вы открыто работаете против национальной безопасности государства, информационной составляющей. Это официальное заявление... да, я обвиняю "ЕС" в том, что вы работаете в соответствии с российскими нарративами... Я уже не раз говорил, как вы себя ведете, к чему вы скатываетесь. Вы внешность президента обсуждаете... не так бронежилет сидит, не так каска - вы же до уровня женского общежития опустились, пэтэушного такого, в том, что вы делаете!"

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Представитель партии "ЕС" Ирина Геращенко покинула студию не сразу. Сначала она успела ответить и послушать других спикеров.

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"Я не могу быть в эфире, где идет сексизм, и это не пресекают, к сожалению, ни ведущий, ни присутствующие здесь коллеги. И мне кажется, что это та ситуация, которая особенно от вице-премьера по вопросам европейской интеграции требует особой реакции. Подобную риторику от представителя партии власти трудно себе представить ни в одной европейской стране", - заявила Геращенко перед уходом.

После того как нардеп ушла, ведущий досрочно завершил эфир.

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