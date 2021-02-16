Администрация Байдена хочет снизить накал дискуссии с Германией по "Северному потоку - 2", - FT

16 февраля, 2021, 10:21

Администрация президента США Джо Байдена стремится снизить градус конфронтации с Берлином по поводу проекта строительства газопровода "Северный поток - 2"

Об этом пишет Financial Times.

Газета отмечает, что немецкие эксперты по внешней политике обратили внимание на книгу 34-летней давности под названием "Союзник против союзника: США, Европа и кризис трубопроводов в Сибири". Она была написана 34 года назад Энтони Блинкеном, который сейчас возглавляет Госдеп США. В книге говорилось о том, как в 1980-х администрация Рональда Рейгана вводила санкции, чтобы помешать СССР построить газопровод из Сибири в Европу, которая проект поддерживала. Санкции Вашингтона привели к одному из самых серьезных кризисов в трансатлантических отношениях времен холодной войны.

"Похоже, что история повторяется. Россия строит новый трубопровод "Северный поток - 2", и США вновь ввели санкции, утверждая, что это усилит зависимость Европы от российских энергоносителей. Как и в 1981 году, эти меры стали яблоком раздора: немецкие политики обвиняют США в ведении "экономической войны" против своего близкого союзника", - пишет FT.

Немецкие эксперты надеются, что приход Блинкена в Госдеп может означать новый подход к "Северному потоку - 2" и разрешение конфликта, ведь в своей книге он утверждал, что для Вашингтона важнее холить своих союзников, чем диктовать им, как строить экономические отношения с Москвой.

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Андреас Ник, депутат от Христианско-демократического союза, отмечает, что у него сложилось впечатление, что Блинкен не считает санкции "правильным способом ведения дел с союзником".

Немецкие министры сейчас ищут различные творческие решения, которые они могли бы представить команде Байдена, чтобы убедить Вашингтон отказаться от санкций. Одна из идей - концепция "снепбеков". Это механизм, который позволил бы Германии перекрывать "Северный поток - 2", если Россия будет давить на Украину - например, путем произвольного прекращения поставок через ее газотранспортную систему.

Но договориться о таком механизме сложно. Немецкие чиновники хотят иметь возможность самостоятельно принимать решения об остановке "Северного потока - 2" в зависимости от ситуации. Американские чиновники считают, что нужны автоматические триггеры. Они также выступают за то, чтобы Украина принимала участие в любых обсуждениях такого механизма. Кроме того, внедрение механизма "снепбеков" грозит исками от оператора "Северного потока - 2" к власти Германии в случае остановки газопровода.

Обсуждается также идея, чтобы Германия наложила своего рода мораторий на введение трубопровода в эксплуатацию до тех пор, пока Россия не начнет проявлять доброжелательность. Например, пока не освободит Алексея Навального или не улучшится ситуация на Донбассе.

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"Пока Берлин ищет решение, первые признаки из Вашингтона указывают на то, что администрация Байдена стремится снизить накал дебатов по "Северному потоку - 2". Два осведомленных источника сказали, что Блинкен продемонстрировал готовность минимизировать санкции. Представитель Госдепартамента не прокомментировал это, но подчеркнул, что санкции - лишь один из инструментов", - говорится в материале.

Однако жесткую позицию США по "Северному потоку - 2" поддерживают как демократы, так и республиканцы, которые проголосовали за расширение санкционного законодательства в этом году.

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