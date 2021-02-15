Зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты

15 февраля, 2021, 12:10

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" ( "Надежда") прислал на Землю первое фото. Космический аппарат успешно достиг орбиты Марса 9 февраля

Об этом говорится на странице Hope Mars Mission в Twitter.

Миссия надеется, что это принесет пользу человечеству.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда" Надежда "является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, которые участвуют в освоении космоса", - говорится в сообщении.

The transmission of the Hope Probe's first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH - محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 14, 2021

Накануне китайский космический зонд Tianwen-1, на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки "красной планеты". На кадрах можно увидеть поверхность Марса.

В июле 2020 года Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, которое подало космический зонд к Марсу. Аппарат под названием "Аль-Амаль" ( "Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима.

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