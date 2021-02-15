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Зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты

Исследовательский зонд Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Амаль" ( "Надежда") прислал на Землю первое фото. Космический аппарат успешно достиг орбиты Марса 9 февраля

Об этом говорится на странице Hope Mars Mission в Twitter.

Миссия надеется, что это принесет пользу человечеству.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда" Надежда "является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, которые участвуют в освоении космоса", - говорится в сообщении.

Накануне китайский космический зонд Tianwen-1, на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки "красной планеты". На кадрах можно увидеть поверхность Марса.

В июле 2020 года Объединенные Арабские Эмираты стали первым арабским государством, которое подало космический зонд к Марсу. Аппарат под названием "Аль-Амаль" ( "Надежда") был поднят японской ракетой-носителем с космодрома на острове Танэгасима.

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