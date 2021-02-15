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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду законопроект о сокращении полномочий Окружного админсуда Киева

Зеленский внес в Раду законопроект о сокращении полномочий Окружного админсуда Киева


фото: gettyimages
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду пакет законопроектов по Окружному административному суду Киева и Высшему совету правосудия

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Первый законопроект предлагает передать подсудность дел ОАСК Верховному суду в качестве суда первой инстанции.

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Законопроект №5068 предусматривает изменения относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов, а проект №5069 - изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Эти изменения предлагают установить ответственность за невыполнение законных требований такого инспектора.

Зеленский определил законопроекты как неотложные.

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