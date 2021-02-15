Зеленский показал самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа в ОАЭ в цветах флага Украины
Изображение самого высокого достроенного здания мира в сине-желтых цветах обнародовал президентУкраины Владимир Зеленский в соцсетях.
Президент разместил фото и подписал его пиктограммами.
"Украина плюс Эмираты равно дружба", - говорится в заметке.
Напомним, ранее башню Бурдж Халифа подсвечивали в цвета украинского флага к 29-й годовщине Независимости 24 августа 2020 года.
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, подсветка самого высокого здания страны в цвет флага Украины - это знак уважения со стороны власти ОАЭ.
Дубай сегодня вечером. Завершены официальные переговоры Украины и ОАЭ.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) February 15, 2021
Знак уважения Украине со стороны властей Эмиратов.
pic.twitter.com/qbo2qd74fV
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