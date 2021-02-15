Зеленский показал самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа в ОАЭ в цветах флага Украины

15 февраля, 2021, 18:44

15 февраля власти Дубая подсветили самое высокое достроенное здание мира - башню Бурдж Халифа - в цвета украинского флага

Изображение самого высокого достроенного здания мира в сине-желтых цветах обнародовал президентУкраины Владимир Зеленский в соцсетях.

Президент разместил фото и подписал его пиктограммами.

"Украина плюс Эмираты равно дружба", - говорится в заметке.

Напомним, ранее башню Бурдж Халифа подсвечивали в цвета украинского флага к 29-й годовщине Независимости 24 августа 2020 года.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, подсветка самого высокого здания страны в цвет флага Украины - это знак уважения со стороны власти ОАЭ.

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