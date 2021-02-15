Зеленскому надо формировать международный блок, который будет помогать Украине в случае наступления РФ на новом направлении, - Бессмертный

15 февраля, 2021, 10:10

Давосские военные угрозы Путина должны подтолкнуть руководство Украинского государства к серьезным действиям на мировой арене и, прежде всего, в Европе

Об этом украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Я бы рекомендовал сейчас сосредоточиться на восстановлении постоянного диалога с европейскими столицами, на информировании их о реальных событиях на линии фронта, на замещении внешнеэкономических отношений с Россией, потому что она в любой момент может перекрыть кран, на замещении технологий и поиска других внешнеэкономических партнеров для того чтобы заменить и сырье и рынки, которые сегодня Украина использует в Российской Федерации ", - отметил политик.

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"Потому что одномоментный удар по таким объемах может иметь очень серьезные последствия и для экономики, и для безопасности", - подчеркнул Бессмертный.

Нынешнюю же политику Украины на европейском направлении он оценивает как "абсолютно безжизненную, бесперспективную, не продуманную, без стратегии".

Напомним, по мнению эксперта Дэниэла Фрида, Байдену следует разместить миссию США на Донбассе .

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