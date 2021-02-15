Зеленскому надо формировать международный блок, который будет помогать Украине в случае наступления РФ на новом направлении, - Бессмертный
Об этом украинский политик и дипломат Роман Бессмертный заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .
"Я бы рекомендовал сейчас сосредоточиться на восстановлении постоянного диалога с европейскими столицами, на информировании их о реальных событиях на линии фронта, на замещении внешнеэкономических отношений с Россией, потому что она в любой момент может перекрыть кран, на замещении технологий и поиска других внешнеэкономических партнеров для того чтобы заменить и сырье и рынки, которые сегодня Украина использует в Российской Федерации ", - отметил политик.
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"Потому что одномоментный удар по таким объемах может иметь очень серьезные последствия и для экономики, и для безопасности", - подчеркнул Бессмертный.
Нынешнюю же политику Украины на европейском направлении он оценивает как "абсолютно безжизненную, бесперспективную, не продуманную, без стратегии".
- Напомним, по мнению эксперта Дэниэла Фрида, Байдену следует разместить миссию США на Донбассе .
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