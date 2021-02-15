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Espreso.tvОбществоЗеленского поддерживают 22,7% украинцев, а рейтинг Порошенко составляет 18,3%, - КМИС

Зеленского поддерживают 22,7% украинцев, а рейтинг Порошенко составляет 18,3%, - КМИС


фото: reuters
Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, больше всех голосов получил бы Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Среди указанных кандидатов относительно всего голосов получил бы Зеленский, за которого проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором. Далее идут Петр Порошенко - 13,1% всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился, Юлия Тимошенко , с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5% и Юрий Бойко (соответственно, 8,1% и 11,4%).

Кроме того, в список включены Игорь Смешко (5,9% и 8,2%), Виктор Медведчук (3,7% и 5,1%), Владимир Гройсман (3,2% и 4,5%), Анатолий Гриценко (2,9% и 4,1%).

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-7 февраля 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 2005 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

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