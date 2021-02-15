Иностранный футболист "Ворсклы" заявил о желании играть за сборную Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".
По словам 20-летнего Якубу, он стремится стать первым темнокожим игроком в сборной Украины.
"Да, хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу. Если есть такая возможность, я, конечно, согласен. Мне нравится в вашей стране. Украина - мой второй дом. Гана - место, где я вырос. Но ... я люблю Украину, "Слава Украине". И еще одно: "я прекрасный мальчик". Здесь, у меня есть друзья. Вот Гио - чемпиона мира U-20. Топ. Если меня позовут через три года - я соглашусь. Конечно, хочу помочь команде Шевченко и нет пути назад ", - заявил Якубу.
В составе полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу выступает с 2018 года. В текущем сезоне правый защитник провел 14 матчей, а результативными действиями не отметился. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 600 тыс. Евро.
Через три года Якубу сможет получить украинское гражданство.
- 13 февраля в первом после зимнего перерыва туре УПЛ "Заря" в Запорожье победила "Десну" .
- Также в субботу ексфорвард сборной Украины Артем Милевский дебютировал за "Минай" в матче, в котором его команда уступила "Львову" .
- Между тем, "Динамо" в столице при численном преимуществе одолело "Олимпик" .
- В воскресенье в перенесенном за погодных условий матче "Шахтер" сыграл вничью с "Колос" .
- Кроме этого, 14 февраля Георгий Цитаишвили забил дебютный гол за "Ворсклу" и помог полтавчанам сыграть вничью с "Движением".
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