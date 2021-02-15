Иностранный футболист "Ворсклы" заявил о желании играть за сборную Украины

15 февраля, 2021, 13:42

Ганский защитник полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу рассказал, что хочет выступать за сборную Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".

По словам 20-летнего Якубу, он стремится стать первым темнокожим игроком в сборной Украины.

"Да, хочу стать первым темнокожим игроком в сборной Украины. Я хочу. Если есть такая возможность, я, конечно, согласен. Мне нравится в вашей стране. Украина - мой второй дом. Гана - место, где я вырос. Но ... я люблю Украину, "Слава Украине". И еще одно: "я прекрасный мальчик". Здесь, у меня есть друзья. Вот Гио - чемпиона мира U-20. Топ. Если меня позовут через три года - я соглашусь. Конечно, хочу помочь команде Шевченко и нет пути назад ", - заявил Якубу.

В составе полтавской "Ворсклы" Наджиб Якубу выступает с 2018 года. В текущем сезоне правый защитник провел 14 матчей, а результативными действиями не отметился. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 600 тыс. Евро.

Через три года Якубу сможет получить украинское гражданство.

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