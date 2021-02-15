Я бы подождал со штрафами за неиспользование украинского, - Ткаченко о нарушении языкового закона

15 февраля, 2021, 13:30

Министр культуры Александр Ткаченко выступил за отсрочку введения штрафов за нарушение языкового закона, считает, что необходимо сначала провести программу продвижения украинского языка

Об этом он заявил в интервью LB.ua .

По его словам, программа продвижения украинского языка необходима для того, чтобы у граждан, которые не знают украинского языка, была возможность его изучить.

"Собственно, поэтому я бы подождал со штрафами за не использование украинского языка. Нужно сначала провести двух-трехлетнюю программу реальной продвижения украинского языка ... А не ставить телегу впереди лошади", - отметил Ткаченко.

Министр отметил, что пока на такую программу поддержки украинского языка не предусмотрены в бюджете деньги.

"Сейчас же последовательность наших действий такова: сначала принимается программа, затем рассчитывается бюджет", - добавил он.

Напомним, с 16 июля 2022 за нарушение закона о государственном языке штрафовать не только заведения, но и людей.

С 16 января по 11 февраля 2021 офис уполномоченного по защите государственного языка получил 605 обращений , из них почти половина касались отсутствия версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов на украинском языке.

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