Я бы подождал со штрафами за неиспользование украинского, - Ткаченко о нарушении языкового закона
Об этом он заявил в интервью LB.ua .
По его словам, программа продвижения украинского языка необходима для того, чтобы у граждан, которые не знают украинского языка, была возможность его изучить.
"Собственно, поэтому я бы подождал со штрафами за не использование украинского языка. Нужно сначала провести двух-трехлетнюю программу реальной продвижения украинского языка ... А не ставить телегу впереди лошади", - отметил Ткаченко.
Министр отметил, что пока на такую программу поддержки украинского языка не предусмотрены в бюджете деньги.
"Сейчас же последовательность наших действий такова: сначала принимается программа, затем рассчитывается бюджет", - добавил он.
- Напомним, с 16 июля 2022 за нарушение закона о государственном языке штрафовать не только заведения, но и людей.
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С 16 января по 11 февраля 2021 офис уполномоченного по защите государственного языка получил 605 обращений , из них почти половина касались отсутствия версии сайтов о предоставлении услуг или интернет-магазинов на украинском языке.
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