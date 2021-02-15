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Espreso.tvОбществоВизит Зеленского в Эмираты: Офис президента заявил о контрактах на $ 3 млрд

Визит Зеленского в Эмираты: Офис президента заявил о контрактах на $ 3 млрд


фото: Офіс президента
В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты украинская делегация подписала ряд меморандумов на общую сумму от $ 3 млрд

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

В частности, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Фондом государственного имущества и инвестиционным фондом Mubadala. Они направлены на участие эмиратской стороны в программе приватизации государственной собственности в Украине.

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с компанией INTELMAX Management Consulting, который предусматривает сотрудничество по созданию платформы для обмена интеллектуальной собственностью на основе блокчейна Fantom, который обеспечит повышенную безопасность и прозрачность.

Также были подписаны документы в области обороны, в рамках которых, в частности, обсуждалась возможность построения совместных заводов за пределами Украины. Кроме того, подписан меморандум в аграрной сфере, который предусматривает создание агрохаба и трейдинговой компании с целью обеспечения продовольственной безопасности.

Рассматривается также возможность открытия украинского суверенного фонда для совместных инвестиций. Наряду с этим 18 украинских частных компаний, среди которых "Интерпайп", Dragon Capital, ДТЭК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, подписали меморандумы с государственным инвестфондом Mubadala.

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