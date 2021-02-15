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ВОЗ одобрила вакцину против коронавируса от AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca от коронавируса

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"ВОЗ включила в список для экстренного использования два варианта вакцины Oxford-AstraZeneca", - заявил он.

Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

Препарат AstraZeneca стал второй вакциной, которая получила одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

  • ВОЗ 31 декабря одобрила первую вакцину от коронавируса - ею стала американская Pfizer.

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