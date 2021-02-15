ВОЗ одобрила вакцину против коронавируса от AstraZeneca
Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.
"ВОЗ включила в список для экстренного использования два варианта вакцины Oxford-AstraZeneca", - заявил он.
Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.
Препарат AstraZeneca стал второй вакциной, которая получила одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
- ВОЗ 31 декабря одобрила первую вакцину от коронавируса - ею стала американская Pfizer.
"Today WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford -AstraZeneca # COVID19 vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX " - @DrTedros #VaccinEquity #ACTogether https://t.co/mbmm1ZAOeM- World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021
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