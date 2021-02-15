ВОЗ одобрила вакцину против коронавируса от AstraZeneca

15 февраля, 2021, 19:11

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение вакцины AstraZeneca от коронавируса

Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"ВОЗ включила в список для экстренного использования два варианта вакцины Oxford-AstraZeneca", - заявил он.

Одна из вакцин производится в Корее, вторая - в Индии.

Препарат AstraZeneca стал второй вакциной, которая получила одобрение ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

ВОЗ 31 декабря одобрила первую вакцину от коронавируса - ею стала американская Pfizer.

"Today WHO gave emergency use listing to two versions of the Oxford -AstraZeneca # COVID19 vaccine, giving the green light for these vaccines to be rolled out globally through COVAX " - @DrTedros #VaccinEquity #ACTogether https://t.co/mbmm1ZAOeM - World Health Organization (WHO) (@WHO) February 15, 2021