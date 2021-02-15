Во Львовской области уволили директора больницы после смерти двух пациентов

15 февраля, 2021, 12:04

В городе Жовква от должности уволили Шевцива Игоря Евгеньевича

Об этом на странице в facebook сообщил городской председатель Жовквы Олег Вольский, передает " Еспресо.Захид ".

"Согласно выданного мной распоряжения - с 15 февраля 2021 года уволено Шевцива Игоря Евгеньевича от должности директора КНП" Жовкивская больница "(" Жовкивская ЦРБ ")", - говорится в сообщении.

В документе, который опубликовал мэр Жовквы указано, что с Игорем Шевцивым досрочно расторгнут контракт "согласно поданному заявлению".

На должность директора больницы будет проведен открыть конкурс. До конкурса обязанности руководителя учреждения будет выполнять заместитель Владимир Боровик.

Заметим, 28 ноября 2020 года в Жовкве из-за отсутствия электроснабжения в реанимациӥ местной больнице умерло два человека. Правоохранители установили, что в больнице быть два электрические генераторы на случай аварийного отключения света. Однако их задействовано не было.

Как удалось выяснить, в больнице знали об аварийном отключении. Более того, сами дали сигнал, когда начать ремонт, но не подготовились. Электричества тоже уверяют, что сообщили руководство больницы о аварийное отключение. Генератора не задействовали, потому что думали, что свет быстро восстановится.

Как позже установила комиссия, работниками заведения не производится никаких действий, чтобы подключить реанимацию к электричеству. Поэтому в ЛОГА инициировали увольнение директора Жовкивской больницы Игоря Шевцива.

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