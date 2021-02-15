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Espreso.tvОбществоВо Львовской области уволили директора больницы после смерти двух пациентов

Во Львовской области уволили директора больницы после смерти двух пациентов


фото: zhovkva-rda.gov.ua
В городе Жовква от должности уволили Шевцива Игоря Евгеньевича

Об этом на странице в facebook сообщил городской председатель Жовквы Олег Вольский, передает " Еспресо.Захид ".

"Согласно выданного мной распоряжения - с 15 февраля 2021 года уволено Шевцива Игоря Евгеньевича от должности директора КНП" Жовкивская больница "(" Жовкивская ЦРБ ")", - говорится в сообщении.

В документе, который опубликовал мэр Жовквы указано, что с Игорем Шевцивым досрочно расторгнут контракт "согласно поданному заявлению".

На должность директора больницы будет проведен открыть конкурс. До конкурса обязанности руководителя учреждения будет выполнять заместитель Владимир Боровик.

  • Заметим, 28 ноября 2020 года в Жовкве из-за отсутствия электроснабжения в реанимациӥ местной больнице умерло два человека. Правоохранители установили, что в больнице быть два электрические генераторы на случай аварийного отключения света. Однако их задействовано не было.
  • Как удалось выяснить, в больнице знали об аварийном отключении. Более того, сами дали сигнал, когда начать ремонт, но не подготовились. Электричества тоже уверяют, что сообщили руководство больницы о аварийное отключение. Генератора не задействовали, потому что думали, что свет быстро восстановится.
  • Как позже установила комиссия, работниками заведения не производится никаких действий, чтобы подключить реанимацию к электричеству. Поэтому в ЛОГА инициировали увольнение директора Жовкивской больницы Игоря Шевцива.

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