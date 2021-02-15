Вместо валентинок: В оккупированном Луганске 14 февраля раздавали "сталинтинки". ФОТОФАКТ

15 февраля, 2021, 17:47

14 февраля в оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали "сталинтинки" с изображением Иосифа Сталина

Об этом говорится в Telegram канал Мой Луганск.

В оккупированном Луганске в День Святого Валентина вместо валентинок раздавали "сталинтинки" с изображением Иосифа Сталина.

Так, на открытках было написано: "14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков", - говорится в листовках.

На "сталинтинках" также призывают "помнить наши советские и православные праздники".

Как сообщает YouTube-канал Луганск события открытки раздавало молодежное крыло так называемого Союза Коммунистов Луганщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb