Вместо валентинок: В оккупированном Луганске 14 февраля раздавали "сталинтинки". ФОТОФАКТ
15 февраля, 2021, 17:47
14 февраля в оккупированном Луганске вместо валентинок раздавали "сталинтинки" с изображением Иосифа Сталина
Об этом говорится в Telegram канал Мой Луганск.
В оккупированном Луганске в День Святого Валентина вместо валентинок раздавали "сталинтинки" с изображением Иосифа Сталина.
Так, на открытках было написано: "14 февраля 1943 года войска юго-западного фронта освободили Ворошиловград (Луганск) от фашистских захватчиков", - говорится в листовках.
На "сталинтинках" также призывают "помнить наши советские и православные праздники".
Как сообщает YouTube-канал Луганск события открытки раздавало молодежное крыло так называемого Союза Коммунистов Луганщины.
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