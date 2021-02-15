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Espreso.tvОбществоВ Укрэнерго заявили, что не планируют проводить веерные отключения электроэнергии

В Укрэнерго заявили, что не планируют проводить веерные отключения электроэнергии


фото: oilpoint.com.ua
В Укрэнерго не планируют никаких ограничений или отключений потребителей и имеют план сбалансирования энергосистемы.

Об этом председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка", передает Укринформ.

"У нас есть план, как сбалансировать энергосистему. Частью этого плана было включение в сеть второго энергоблока ХАЭС, которое состоялось 15 февраля в 9:31 утра, что поможет нам пройти этот период. Также остаются в работе дополнительные блоки Центрэнерго", - сообщил Кудрицкий .

Он подчеркнул, что Укрэнерго не планирует никаких ограничений или отключений потребителей.

"Сегодня низкие запасы угля и аварийность на энергоблоках ТЭС являются фактором риска для нашей энергосистемы. Но мы понимаем, как с этим риском работать, и у нас есть планы, и на будущее тоже", - отметил Кудрицкий.

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