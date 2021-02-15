В Украине начались практические тренинги бригад для вакцинации от коронавируса
15 февраля, 2021, 22:06
15 февраля начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
К концу недели практические занятия пройдут по 2 бригады из каждой области.
Одна мобильная бригада из области изучит особенности работы с вакциной Pfizer, другая - с AstraZeneca.
Во время учебы медики получат всю информацию, которая необходима для проведения вакцинации:
- рекомендации по консультированию до и после вакцинации;
- как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно);
- как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах;
- как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;
- оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости.
Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.
- 5-11 февраля Центр общественного здоровья и Бюро ВОЗ в Украине провели семинары для координаторов и специалистов по иммунизации, которые будут вовлечены в процесс вакцинации против коронавируса
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