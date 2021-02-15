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В Украине начались практические тренинги бригад для вакцинации от коронавируса


фото: Слово і Діло
15 февраля начался второй этап обучения среди мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

К концу недели практические занятия пройдут по 2 бригады из каждой области.

Одна мобильная бригада из области изучит особенности работы с вакциной Pfizer, другая - с AstraZeneca.

Во время учебы медики получат всю информацию, которая необходима для проведения вакцинации:

  • рекомендации по консультированию до и после вакцинации;
  • как вводить вакцину - правильная техника и место (для каждого производителя отдельно);
  • как рассчитывать потребность в вакцине и инъекционных материалах;
  • как безопасно утилизировать использованные инъекционные материалы;
  • оказание экстренной неотложной помощи в случае необходимости.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя.

  • 5-11 февраля Центр общественного здоровья и Бюро ВОЗ в Украине провели семинары для координаторов и специалистов по иммунизации, которые будут вовлечены в процесс вакцинации против коронавируса

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