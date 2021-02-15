В России задержали 17 человек, которые светили фонариками в поддержку Навального

15 февраля, 2021, 07:21

В России на призыв штаба Алексея Навального протестовали против репрессий включенными фонариками мобильных телефонов, несколько человек были задержаны

Об этом сообщает Радио Свобода .

По сообщениям российских правозащитников, за участие в акции, в ходе которых участники имели вечером в определенное время включить фонарики мобильных телефонов, были задержаны 17 человек в России и еще 5 в оккупированном ею Крыму.

Большинство задержанных отпустили, на некоторых наложены штрафы.

Напомним, что 14 февраля штабы Навального объявили акцию «Любовь сильнее страха». В городах России в этих акциях иногда участвовали одновременно десятки или даже сотни людей, кое-где это были лишь единицы.

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