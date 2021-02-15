В начале пандемии врачи в Ухане фиксировали только сложные случаи коронавируса, - ВОЗ
15 февраля, 2021, 07:59
Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань мог быть большим, чем считалось ранее
Об этом заявил один из руководителей миссии Питер Бен Эмбарек, информирует CNN.
По его словам, больных в Ухане в 2019 году было больше, чем официально было заявлено. Дело в том, что врачи обнаруживали только людей, у которых коронавирус протекал в сложной форме.
- Ранее группа ученых Всемирной организации здравоохранения предположила, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань еще до первых зарегистрированных случаев.
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