 
РУСУКР
live
Espreso.tvМирВ начале пандемии врачи в Ухане фиксировали только сложные случаи коронавируса, - ВОЗ

В начале пандемии врачи в Ухане фиксировали только сложные случаи коронавируса, - ВОЗ


фото: Reuters
Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили свидетельства того, что масштаб эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань мог быть большим, чем считалось ранее

Об этом заявил один из руководителей миссии Питер Бен Эмбарек, информирует CNN.

По его словам, больных в Ухане в 2019 году было больше, чем официально было заявлено. Дело в том, что врачи обнаруживали только людей, у которых коронавирус протекал в сложной форме.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 февраля, 2021 понедельник

14 февраля, 2021 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать