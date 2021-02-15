В Молдове продлили чрезвычайное положение до 15 апреля
Об этом сообщает Newsmaker.
Чрезвычайное положение в области здравоохранения в Республике Молдова продлили до 15 апреля 2021 года с возможностью пересмотра.
Отмечается, что за прошедшую неделю в Молдове число ежедневных случаев коронавируса возросло на 17,9%. А за последние две недели в 29 населенных пунктах объявили красный уровень эпидемиологической опасности.
К правилам безопасности (ношение маски, соблюдение дистанции и дезинфекция рук) добавили несколько новых. На выходных в Молдове будут закрывать торговые центры, а в некоторые дни и рынки.
На мероприятиях в ресторанах и кафе сократили число лиц с 50 до 20 человек. Кинотеатры, ночные клубы и дискотеки остаются закрытыми.
Также в городском, междугородном и международном транспорте пассажиры должны занимать не более половины мест.
Центральные органы власти продолжат работу по специальному графику - с 7:30 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:30.
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