В Молдове продлили чрезвычайное положение до 15 апреля

15 февраля, 2021, 20:47

Правительство Молдовы до 15 апреля продлило чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения

Об этом сообщает Newsmaker.

Чрезвычайное положение в области здравоохранения в Республике Молдова продлили до 15 апреля 2021 года с возможностью пересмотра.

Отмечается, что за прошедшую неделю в Молдове число ежедневных случаев коронавируса возросло на 17,9%. А за последние две недели в 29 населенных пунктах объявили красный уровень эпидемиологической опасности.

К правилам безопасности (ношение маски, соблюдение дистанции и дезинфекция рук) добавили несколько новых. На выходных в Молдове будут закрывать торговые центры, а в некоторые дни и рынки.

На мероприятиях в ресторанах и кафе сократили число лиц с 50 до 20 человек. Кинотеатры, ночные клубы и дискотеки остаются закрытыми.

Также в городском, междугородном и международном транспорте пассажиры должны занимать не более половины мест.

Центральные органы власти продолжат работу по специальному графику - с 7:30 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:30.

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