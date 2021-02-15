В Киевсовете предлагают запретить россиянам и бизнесу из РФ участвовать в городских проектах
Об этом сообщает LB.ua.
В проекте говорится, что мораторий устанавливается на участие физических лиц и субъектов хозяйствования государства-агрессора в разработке и реализации проектов, финансируемых за счет бюджета или на территории Киева.
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Исполком должен осуществлять контроль физлиц и юрлиц, участвующих в таких проектах.
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Представление проекта решения осуществили депутаты от "Голоса" Алина Михайлова и Александр Линчевский.
- Киев реализует проект реконструкции "Бабьего Яра", участие в котором принимает российский режиссер Илья Хржановский. Россияне присутствуют и в наблюдательном совете проекта. На прошлой неделе голосование за предоставление трех земельных участков для реализации проекта реконструкции перенесли из-за нехватки голосов.
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