15 февраля, 2021, 14:00

Потоки лавы с вулкана достигают 1500 метров

Об этом сообщает Volcano Discovery .

В Гватемале произошло извержение вулкана "Фуэго". Поток лавы в сторону города Кениза составляет около 1500 м, а в направлении Секи - 500 м.

Отмечается, что пепел видно на высоте около 4600 м.

Сообщается, что над кратером вулкана наблюдаются извержения на высоте до 200 м. Об эвакуации местных жителей нет информации.

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