В Горловке взорвали авто комбата оккупантов, он в больнице
Об этом сообщает Остров со ссылкой на страницы оккупантов в соцсетях.
Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным "Довгий", который вез дочь в школу. Комбат и его дочь в больнице. Речь идет об уроженце Горловки Сергея Попове.
По последней информации, предоставленной местными пропагандистами, состояние боевика врачи оценивают как средней тяжести. Предварительный диагноз: множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок, других видимых повреждений нет, ее обследуют.
Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма Довгий входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти