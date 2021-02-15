В Горловке взорвали авто комбата оккупантов, он в больнице

15 февраля, 2021, 09:36

В оккупированной Горловке неизвестные в собственном авто взорвали командира батальона оккупационных войск "Довгого"

Об этом сообщает Остров со ссылкой на страницы оккупантов в соцсетях.

Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным "Довгий", который вез дочь в школу. Комбат и его дочь в больнице. Речь идет об уроженце Горловки Сергея Попове.

По последней информации, предоставленной местными пропагандистами, состояние боевика врачи оценивают как средней тяжести. Предварительный диагноз: множественные осколочные ранения нижних конечностей, осколочный перелом бедра. У девочки контузия и шок, других видимых повреждений нет, ее обследуют.

Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма Довгий входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера.