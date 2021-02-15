В Евросоюзе отреагировали на слова Лаврова о разрыве "отношений с ЕС"

15 февраля, 2021, 16:09

Представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано прокомментировали недавние слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о "разрыве отношений с ЕС, который уже происходит"

Об этом сообщает Европейская правда .

Стано отметил, что он не видит смысла комментировать каждую конкретную заявление главы МИД РФ.

"Главный дипломат ЕС во время визита в Москву выразил очень четкую позицию Евросоюза по поводу того, как мы видим возможность дальше развивать отношения между ЕС и Россией. Важно, что мы уже получили на это ответ .... Нет необходимости комментировать каждое отдельное заявление главы МИД Лаврова , в котором бы контексте он это не говорил. Что действительно важно - это действия и поведение России ", - сказал состоянию на ежедневном брифинге Еврокомиссии

Он добавил, что вопрос отношений с РФ министры иностранных дел стран-членов планируют обсуждать на встрече 22 февраля, основываясь в том числе на выводах с визита Жозепа Борреля и на том, как Россия общается с отдельными странами ЕС.

Как уже сообщалось, глава МИД РФ Сергеем Лавров заявил , что разрыв в отношениях России и ЕС начался давно и их разрывает Брюссель.

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