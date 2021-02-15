В четырех областях из-за непогоды ограничено движение грузовиков, - ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"С целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники будут действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены более 1 тыс. 490 человек и 1 тыс. 153 единиц техники. Движение грузовиков из-за непогоды ограничен в четырех областях.

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