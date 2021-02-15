В Чехии приостановили расследование о похищении сына премьер-министра и вывозе его в оккупированный Крым

15 февраля, 2021, 22:56

Полиция Чехии прекратила расследование дела о похищении сына премьер-министра Андрея Бабиша и вывозе в оккупированный Крым

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам представителя прокуратуры, полиции так и не удалось допросить Бабиша-младшего, но она собрала достаточно информации, чтобы принять решение о прекращении дела.

С заявлением о похищении обратился в полицию сам Бабиш-младший, написав об этом в 2018 году электронное письмо из Украины, - но дальше на сотрудничество с полицией он не пошел.

Как утверждал сын, его похитили, чтобы он не мог дать показания в громком деле, которое касается его отца-премьера. В нем говорилось о подозреваемых махинациях со средствами, поступавшими как дотации ЕС в компании из бизнес-империи миллиардера Бабиша-старшего и его сын как чиновник одной из этих фирм сначала был одним из обвиняемых, но затем обвинения с него сняли.

Бабиш-старший отрицал слова сына и заявлял, что его поездки в Украину, в частности в Крым и Кривой Рог, были добровольными, а его заявления вызвала психическая болезнь Бабиша-младшего, страдающего от шизофрении.

В начале февраля Бабиш-младший согласился еще на интервью чешским СМИ, в которых снова заявил, что подтверждает свои заявления из интервью 2018 года, когда он говорил о похищении.