Установление придворового счетчика позволит сэкономить до 50% стоимости "коммуналки", - Чернышев
15 февраля, 2021, 11:08
Установление придворового счетчика позволяет сэкономить до 50% стоимости коммунальных услуг
Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сказал во время всеукраинского форума "Украина 30", передает Еспресо.TV .
"У меня спрашивают, почему в одном городе в квартирах одного размера различные тарифы. Ответ прост, потому что в одном доме установлено придомовой счетчик, в другом - не установлен. Тот, кто установил и считает свои расходы, платит меньше. И по нашим данным , иногда это 50% экономии ", - рассказал министр.
- Напомним, по данным Государственной службы статистики, стоимость коммунальных услуг в январе-декабря 2020 года снизилась на 3% благодаря снижению тарифов на природный газ и отопление.
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