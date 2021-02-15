Установление придворового счетчика позволит сэкономить до 50% стоимости "коммуналки", - Чернышев

15 февраля, 2021, 11:08

Установление придворового счетчика позволяет сэкономить до 50% стоимости коммунальных услуг

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев сказал во время всеукраинского форума "Украина 30", передает Еспресо.TV .

"У меня спрашивают, почему в одном городе в квартирах одного размера различные тарифы. Ответ прост, потому что в одном доме установлено придомовой счетчик, в другом - не установлен. Тот, кто установил и считает свои расходы, платит меньше. И по нашим данным , иногда это 50% экономии ", - рассказал министр.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, стоимость коммунальных услуг в январе-декабря 2020 года снизилась на 3% благодаря снижению тарифов на природный газ и отопление.

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