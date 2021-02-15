Уперся кузовом в мост: в Киеве автомобиль заблокировал движение, вызвали БТР
15 февраля, 2021, 10:37
В Голосеевском районе Киева грузовой автомобиль Renault уперся кузовом в путепровод, заблокировав движение на ул. Николая Гринченко
Об этом сообщают ВартовиЕспресо .
В Голосеевском районе Киева грузовой автомобиль Renault заблокировал движение на ул. Николая Гринченко под путепроводом бульвара Дружбы народов.
Отмечается, что во время движения у грузовика по неизвестным причинам открылся кузов и он уперся в металлический прогон шляжопрооду. Водитель стравил давление в шинах, однако это не помогло.
На место происшествия прибыли коммунальщики и даже вызвали полицейский БТР. Впрочем, хватило одного КрАЗа, который вытащил грузовик из-под путепровода.
Движение автомобилей уже разблокировано.
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