Украинцы получат январские платежки за газ по предельной цене 6,99 грн / куб.м

15 февраля, 2021, 14:05

Большинство поставщиков газа установили январскую цену на газ для населения на предельном уровне - 6,99 грн / куб.м

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, большинство поставщиков газа для населения установили цену реализации газа 6,99 грн / куб.м в январе. Таким образом, с 15 февраля населения начнет получать платежки за газ по этой цене.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Свириденко, потребители газа имеют право самостоятельно изменять поставщика газа.

Она отметила, что в структуре рынка газа для населения около 73% занимают естественные монополии - газзбуты, которые отчасти являются представителями одной группы. Еще 7-8% занимает группа компаний НАК "Нефтегаз Украины" и другие предприятия.

Так, одной из причин подорожания стоимости газа Свириденко назвала злоупотребление газзбутив монопольным положением.

"Сбытовые компании, которые исторически были естественными монополиями, начали злоупотреблять своим доминирующим положением в разрезе регионов и устанавливать маржу от 25% до 44% по сравнению с ценой, которую предлагал НАК" Нафтогаз "как государственная компания", - цитирует пресс служба слова Свириденко.

Еще одна причина увеличения сумм в платежках за газ, по ее словам, заключается в том, что потребители недостаточно активно меняют поставщика газа на того, что предлагает более выгодные условия. В то же время, она отметила, что монополисты создали искусственные барьеры для перехода потребителей - умышленно не указывали все необходимые для перехода реквизиты.

Она также подчеркнула, что к вопросу формирования тарифов на газ для населения надо подходить системно, чтобы избежать в дальнейшем ситуации, когда Кабинет министров регулировать рынок установлением прайс-кепов (предельных цен - ред.)

"Мы считаем, что нужно активизировать завершение создания полноценного рынка газа. Также надо усиливать роль регуляторов - Антимонопольного комитета, НКРЕКП - и устранить препятствия для потребителей в процессе смены поставщика газа ... Цена природного газа должна устанавливаться в рыночный способ, поставщики должны конкурировать за потребителя" , - отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, государству также очень важно иметь клиентскую базу потребителей газа, для того, чтобы оперативно реагировать на потребности уязвимых потребителей путем материальной помощи. Она отметила, что власть будет работать над тем, чтобы в следующий отопительный период войти без чрезмерного государственного регулирования цен, а иметь свободный и конкурентный рынок газа.

Напомним, в конце января газопоставщики снизили цену февральскую цену на газ для населения до 6,99 грн / куб.м и ниже.

Более двадцати газопоставщиков впоследствии снизили и январскую цену на газ до установленного правительством уровня 6,99 грн / куб.м.

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