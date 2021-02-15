Украина и ОАЭ заявили о готовности к работе над совместным производством вакцины от коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что в Украине - один из самых низких процентов смертности в Европе.
"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - сказал он.
Президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины, а также вопросом производства Эмиратами собственной вакцины и заинтересованностью в сотрудничестве с украинскими компаниями.
"Руководители Управления здравоохранения Дубая приветствовали инициативу Зеленского о возможности совместного производства вакцины Украиной и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении", - говорится в сообщении.
Зеленский дал задание Минздраву и МИД создать совместную рабочую группу для сотрудничества с эмиратской стороной в вопросах вакцинации против COVID-19.
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