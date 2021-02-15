Украина и ОАЭ заявили о готовности к работе над совместным производством вакцины от коронавируса

15 февраля, 2021, 17:28

В ОАЭ выразили готовность работать с Украиной над совместным производством вакцины от COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что в Украине - один из самых низких процентов смертности в Европе.

"Мы должны получить в этом месяце первые вакцины и начать вакцинацию. Мы заключили первые контракты. И мы хотели бы ускорить сроки вакцинации", - сказал он.

Президент поинтересовался опытом ОАЭ в хранении, транспортировке и использовании вакцины, а также вопросом производства Эмиратами собственной вакцины и заинтересованностью в сотрудничестве с украинскими компаниями.

"Руководители Управления здравоохранения Дубая приветствовали инициативу Зеленского о возможности совместного производства вакцины Украиной и ОАЭ и выразили готовность работать в этом направлении", - говорится в сообщении.

Зеленский дал задание Минздраву и МИД создать совместную рабочую группу для сотрудничества с эмиратской стороной в вопросах вакцинации против COVID-19.