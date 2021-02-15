Украина планирует в течение трех лет отойти от программ кредитования МВФ, но без траншей это будет трудно, - Гетманцев
Об этом заявил Данил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа", председатель финансового комитета Верховной Рады после заседания фракции монобольшинства, трансляцию вел телеканал "Еспресо" в ходе программы "Большой эфир Василия Зимы"
"Вообще Украина должна обойтись без траншей МВФ. ... Можем ли мы это сделать в трехлетней перспективе, не получая транши? Теоретически да, но нам будет очень трудно. Нам очень трудно, потому что мы имеем очень дорогой государственный долг. И МВФ как раз та структура, которая позволяет нам снизить ставки заимствований и удешевить стоимость этого государственного долга", - сказал Гетманцев.
Он пояснил, что предварительно Украине нужно будет вернуть деньги кредиторам.
"Это возможно, и входило в наши планы и до коронакризиса, и сейчас. Подводя итоги 2020 года мы говорим, что да, в трехлетней перспективе мы можем отказаться от кредитования МВФ", - утверждает Гетманцев.
- 12 февраля миссия МВФ завершила свою работу в Украине в результате которой сторонам не удалось договориться о пересмотре программы stand-by для предоставления Украине очередного транша. Одним из несогласованных вопросов стало требование МВФ сократить дефицит бюджета до 3,5%.
- Правительство не рассматривает вариантов на этот год, при которых Украина оказалась бы без поддержки МВФ , сказал министр финансов Сергей Марченко.
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