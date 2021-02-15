Украина планирует в течение трех лет отойти от программ кредитования МВФ, но без траншей это будет трудно, - Гетманцев

15 февраля, 2021, 21:41

Украина в течение трех-четырех лет намерена отказаться от использования кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Но без траншей этого будет сложно достичь

Об этом заявил Данил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа", председатель финансового комитета Верховной Рады после заседания фракции монобольшинства, трансляцию вел телеканал "Еспресо" в ходе программы "Большой эфир Василия Зимы"

"Вообще Украина должна обойтись без траншей МВФ. ... Можем ли мы это сделать в трехлетней перспективе, не получая транши? Теоретически да, но нам будет очень трудно. Нам очень трудно, потому что мы имеем очень дорогой государственный долг. И МВФ как раз та структура, которая позволяет нам снизить ставки заимствований и удешевить стоимость этого государственного долга", - сказал Гетманцев.

Он пояснил, что предварительно Украине нужно будет вернуть деньги кредиторам.

"Это возможно, и входило в наши планы и до коронакризиса, и сейчас. Подводя итоги 2020 года мы говорим, что да, в трехлетней перспективе мы можем отказаться от кредитования МВФ", - утверждает Гетманцев.