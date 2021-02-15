Украина будет способствовать Эмиратам в построении гавани для яхт в Одессе, - Зеленский

15 февраля, 2021, 16:23

Соответствующее заявление президент Владимир Зеленский сделал во время встречи с главным исполнительным директором группы компаний DP World - одним из крупнейших портовых операторов мира - Султаном Ахмедом бин Сулаемом, передает пресс-служба ОПУ .

Стороны провели встречу на территории Dubai Maritime City. На территории объекта находится искусственный полуостров и первый в мире хаб, который будет сочетать все области морской промышленности и торговли и направлен на решение глобальных логистических проблем морских грузоперевозок и портового сообщения.

Зеленский отметил, что ему очень нравится идея со строительством современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе, а государство готово всячески сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

"Поэтому мы сегодня приглашаем компании DP World из-за таких концессии больше заходить на украинский рынок. У нас есть еще четыре порта, в которые может зайти компания. Второе - построить марину вместе с компанией, которая занимается подобными проектами", - сказал Владимир Зеленский .

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