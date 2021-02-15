Убийство Гандзюк: участник нападения на активистку получил новый приговор за массовые беспорядки

Об этом говорится в приговоре Цюрупинского районного суда Херсонской области, передает " НВ ".

Торбин признали виновным в организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, и назначили ему пять лет лишения свободы. Суд также утвердил сделку со следствием о признании виновности. Суд назначил окончательное наказание 6,5 лет лишения свободы и засчитал в срок отбывания наказания частично отбытый по предыдущему приговору - неполные 1 год и 8 месяцев.

Отмечается, что утром 4 мая 2018 перед входом в Олешковской райсовета собрались около 20 местных жителей, которые не могли попасть в здание и вели себя мирно. Впоследствии через 10 минут туда привели не менее 50 молодых с резиновыми дубинками и палками. Они отгоняли мирных людей, которые хотели попасть на сессию совета и запугивали депутатов. Торбин, как организатор массовых беспорядков, также присутствовал у здания райсовета. По данным следствия, он "стихийно и агрессивно бил присутствующих горожан руками и ногами".

Молодые Торбин заблокировали вход в Олешковской райсовета, и таким образом не дали ее депутатам принять решение о выражении недоверия председателю Олешковской районной государственной администрации.

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