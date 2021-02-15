Суд Харькова отклонил апелляцию горсовета об отмене переименования проспекта Жукова в проспект Григоренко
15 февраля, 2021, 19:43
Второй апелляционный административный суд отказал Харьковскому городскому совету в удовлетворении апелляции по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Наталья Мухутдинова в комментарии Укринформу.
"Апелляционная жалоба Харьковского городского совета об отмене противоправного решения городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова оставлена без удовлетворения", - отметила она.
По ее словам, решение суда, который признал противоправным решение о переименовании проспекта Григоренко на Жукова, оставлено без изменений.
- Напомним, в ноябре 2019 года Харьковский апелляционный административный суд отклонил жалобу мэрии Харькова на определение суда первой инстанции о незаконности переименования проспекта им. Петра Григоренко на проспект им. советского маршала Георгия Жукова
- 18 декабря, стало известно, что Харьковский городской совет обжаловал в Верховном суде переименование проспекта.
- 22 января 2020 года мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко.
- В Харькове снова переименовали проспект Григоренко на Жукова.
- 18 июня 2020 года Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект имени Жукова
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