Совещаний с председателями местных общин не было, - Марцинкив о подготовке к вакцинации

15 февраля, 2021, 14:43

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что Минздрав не разъяснял о подготовке к вакцинации председателям местных общин

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV .

"Каких-то разъяснительных работ (департаментам на местах - ред.) не было. Потому что даже нас никто не собирал и не объяснил, что, например, надо делать так, так и так или скажем такую работу", - сказал Марцинкив.

Он отметил, что руководители общин также узнают всю информацию о вакцинации из средств массовой информации.

"Каких-либо совещаний с председателями местных общин не было, не происходило. И это очень странно, это не только медицинский вопрос. Это в первую очередь общественное вопросы, вопросы психологической подготовки к этой вакцинации. Поэтому мне очень странно, мы сейчас слышим, что должна была с понедельника стартовать вакцинация, а на самом деле она не стартует, потому что так понятно, что вакцины еще нет в Украине или она в дороге. Мы до конца не понимаем ", - подчеркнул мэр Ивано-Франковска.

По его словам, самое главное, что медики, которые должны делать вакцинацию, до конца не понимают, как будет содержаться вакцина, как она будет передаваться.

12 февраля стало известно, что в Украине сформировано 600 мобильных групп , которые будут заниматься вакцинацией населения.

15 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что поставки вакцины от COVAX задерживаются .

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