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Espreso.tvОбществоСмерть посла Украины в Китае: Зеленский выразил соболезнование семье и друзьям Камышева

Смерть посла Украины в Китае: Зеленский выразил соболезнование семье и друзьям Камышева

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование семье и друзьям посла Украины в Китае Сергея Камышева

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

"Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, Посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память", - говорится в сообщении.

Напомним, что в возрасте 64 лет умер посол Украины в Китае Камышев. Он занимал должность с 2019 года. Тогда президент Владимир Зеленский сменил на этом посту Олега Демина. Камышев занимал эту же должность в 2004-2009 годах.

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