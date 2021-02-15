Северо-запад США накрыл ледяной шторм, в Орегоне объявили чрезвычайное положение
15 февраля, 2021, 14:40
В американском штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света
В штате объявили чрезвычайное положение, сообщает The Associated Press .
Шторм засыпал северо-западные штаты вдоль побережья Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тысяч жителей Орегона, а также затруднив передвижение.
Экстремальные условия, перебои с поставками электроэнергии и проблемы с транспортом побудили губернатора Орегона Кейт Браун объявить чрезвычайное положение в штате.
- Напомним, 1 февраля 2021 Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км / ч.
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