Сепаратисты получили большинство на местных выборах в Каталонии
Об этом сообщает El Pais .
Наибольшее количество мандатов (33) получила социалисты, которые выступают за единство Испании. Их вел на выборы бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.
Однако, большинство в парламенте сформируют сепаратистские партии - "Левые республиканцы Каталонии" (33 мандата), "Разом за Каталонию" (32 мандата) и ультраправые из "CUP" (9 мандатов).
Вместе они более 68 голосов, необходимых для формирования большинства в местном парламенте.
Отмечается, что впервые в парламент Каталонии вошла правая общеиспанского партия "Vox", которая сразу получила 11 мандатов и стала 4-й по величине фракцией в местном законодательном органе.
Сами же выборы состоялись 14 февраля.
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