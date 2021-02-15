Сепаратисты получили большинство на местных выборах в Каталонии

15 февраля, 2021, 13:12

По результатам выборов в парламент Каталонии, большинство получили сепаратисты, выступающие за отделение региона от Испании

Об этом сообщает El Pais .

Наибольшее количество мандатов (33) получила социалисты, которые выступают за единство Испании. Их вел на выборы бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Однако, большинство в парламенте сформируют сепаратистские партии - "Левые республиканцы Каталонии" (33 мандата), "Разом за Каталонию" (32 мандата) и ультраправые из "CUP" (9 мандатов).

Вместе они более 68 голосов, необходимых для формирования большинства в местном парламенте.

Отмечается, что впервые в парламент Каталонии вошла правая общеиспанского партия "Vox", которая сразу получила 11 мандатов и стала 4-й по величине фракцией в местном законодательном органе.

Сами же выборы состоялись 14 февраля.

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