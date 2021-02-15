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Espreso.tvОбществоСборник стихов Жадана номинировали на американскую литпремию

Сборник стихов Жадана номинировали на американскую литпремию


фото: pen.org.ua
Поэтический сборник Сергея Жадана "Новий правопис" вошел в список финалистов литературной премии PEN America Literary Awards в номинации "Переводная поэзия"

Об этом сообщается на сайте Pen America.

Премию в размере $3 тыс. могут получить Джон Хеннесси и Остап Кинь за перевод сборника Жадана.

В организации объявили, что церемония награждения победителей состоится онлайн 8 апреля.

"Книги нынешних финалистов - это динамичные, фантазийные и рефлексивные примеры литературного совершенства, опубликованные в 2020 году", - говорится в сообщении.

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