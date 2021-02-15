С экс-заместителя министра Грымчака сняли электронный браслет

15 февраля, 2021, 15:05

Высший антикоррупционный суд не продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Вчера (14 февраля) истек срок действия обязательств, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет)", - говорится в сообщении.

Грымчак на своей странице в Facebook подтвердил, что стал "абсолютно свободным человеком".

"Сегодня имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли", - написал экс-чиновник.

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