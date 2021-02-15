С экс-заместителя министра Грымчака сняли электронный браслет
15 февраля, 2021, 15:05
Высший антикоррупционный суд не продлил срок действия процессуальных обязательств, возложенных на экс-замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Вчера (14 февраля) истек срок действия обязательств, которые были установлены ранее, сроком на два месяца. То есть отныне он уже не должен его носить (электронный браслет)", - говорится в сообщении.
Грымчак на своей странице в Facebook подтвердил, что стал "абсолютно свободным человеком".
"Сегодня имею удовольствие сообщить вам, что все аресты, ограничения передвижения, обязательства перед судом и электронный браслет с меня сняли", - написал экс-чиновник.
- Напомним, 14 августа 2019 года был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, а также брат его жены Игоря Овдиенко. Оба взяты под стражу.
- Задержанным забросали требовать от предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием. ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи, а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчаку.
- Позже Грымчака выпустили из-под стражи, обязав носить электронный браслет и сдать паспорт. Впоследствии Грымчаку изменили круглосуточный домашний арест на ночной .
- 12 мая экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него, открытое по статье о служебный подлог.
- В Высшем антикоррупционном суде при рассмотрении дела по экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника" прокурор САП объявил обвинительный акт.
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